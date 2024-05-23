BŞEÜ'de Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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BŞEÜ'de Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi Semineri Gerçekleştirildi

BŞEÜ\'de Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi Semineri Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi' uygulamalı semineri, çimento fabrikasında gerçekleştirildi. Seminerde, öğrencilere çimento üretim süreçleri ve iş sağlığı güvenliği kuralları hakkında bilgi verildi ve saha gezisi düzenlendi.

23.05.2024 11:38
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından "Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi" uygulamalı semineri gerçekleştirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Hasan Bozkurt, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Tezcan Uysal, Koordinatör Yardımcıları Dr. öğretim üyesi Hacer Taşkıran Tepe, araştırma görevlisi Ebrar Ulusinan Çubukçu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Nazım Çağatay Demiral'ın katılımıyla çimento fabrikasında uygulamalı eğitim verildiği kaydedildi.

İş sağlığı ve güvenliği departmanında gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere uzmanlar tarafından süreçler ve üretimle ilgili bilgi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Çimento üretim tesislerinde uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Teorik olarak ifade edilen çimento proseslerini sahada tanıması için üretim sorumluları ile saha gezisi yapılmıştır."

Kaynak: AA

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