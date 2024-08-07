Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan Akgöl, bu yıl aldığı yoğun yağışlar sayesinde kurumadan kalmaya devam ediyor. Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yaparak önemli bir kuş göç yolu ve üreme istasyonu haline gelmiştir.

07.08.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Prof. Dr. Lokman Aslan;

"Van Gölü havzası bu sene son 23 yılın en fazla yağış aldı"

VAN - Van'ın Özalp ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bu yıl kurumayan Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Özalp ilçesinde 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 407 hektar alanı kaplayan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl, yağışlar sayesinde bu yıl kurumadı. Özellikle 2021 yılında kuraklığın etkili olduğu bölgede kar ve yağmur suları ile beslenen Akgöl Mayıs ayı ortalarında kurumuştu. Bu yıl Mart ve Nisan ayında yağış oranının yüksek olmasıyla Akgöl eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Suyun bol olduğu gölde birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Akgöl, sadece bulunduğu ekolojik ortamdaki canlılar için önemli olmayıp Urmiye Gölü ile Erçek Gölü arasındaki kuş göç yolları için önemli bir konaklama, beslenme ve üreme istasyonudur. Bu yüzden Akgöl'ün korunarak gelecek nesillere bırakılması azami önemlidir.

"Van Gölü havzası bu sene son 23 yılın en fazla yağış aldı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Bu sene 23 yılın en fazla yağmur yağışını aldığı için sulak alanlarımız canlandı. Sulak alanlar tabiatın rahimleridir. Burada yaban hayvanlarının yaşam alanı için yaban hayvanlarının olmazsa olmazlarından biridir sulak alanlar. Ülkemizin üçte bir sulak alanı Van Gölü havzasında bulunmakta. Geçmiş yıllarda küresel ısınmanın ve iklimdeki kuraklık nedeniyle birçok sulak alan yok olmak üzereydi. Geçmiş yıllarda sulak alanlarımız hemen Temmuz'un başına kuruyordu. Bu da yaban hayvanlarını etkilemekteydi. Özellikle kuşları. Ama bu sene son 23 yılın en fazla yağış alan baharını yaşamamız vesilesiyle bunda en çok görebileceğimizi sulak alanlardan birisi de Akgöldü. Akgöl geçtiğimiz yıllarda Temmuz'un sonuna varmadan kuruyordu. Hiç su kalmadan Akgöl'ün her tarafını yürüyerek değil vasıtalarla beraber geçebiliyorduk. Ama bu sene Ağustos ayına gelmemize rağmen sulak alanlara halen su var. Yaban hayvanları hala orada yaşamını sürdürmekte. Kuşlar yaşamını sürdürmekte. Eğer böyle giderse sonbahar yağışlarıyla beraber belki bu sene Akgöl hiç kurumadan gelecek bahara tekrar canlanarak devam edecek. Tabi bu sulak alanlardaki suyun çekilmemesi, bütün ekolojik dengeyi etkilemekte ve yaban hayvanlarının Van Gölü havzasında tercihini de artırmakta. Sulak alanları biz korursak, kuruduğu zamanda tekrar oraya işgal etmezsek amacı dışında kullanmayıp korursak ileriki sezonlara iklimin değişmesine bağlı olarak tekrar canlanırlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Özalp, Van, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement