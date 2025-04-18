Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan Şehit Evini Ziyaret Etti

(İZMİR) - Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan polis memuru Turgut Uysal'ın evini ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca Belediyesi olarak şehit ailelerimizle temas halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında, 1992 yılında Şırnak'ta görev yaparken şehit edilen polis memuru Turgut Uysal'ın evini ziyaret etti. Şehit eşi Emine Uysal ile görüşen Başkan Görkem Duman, beraberinde götürdüğü Türk bayrağını Uysal'a teslim etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak onların sağladığı huzur ve güven sayesindedir. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerimiz, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Buca Belediyesi olarak, ailelerimiz ile her zaman temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Acılar ancak dayanışma ve birliktelik ile bir nebze olsun azalabilir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizin ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Ziyaret bizleri çok mutlu etti"

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden şehit eşi Emine Uysal ise "Çok memnun oldum. Başkanımızı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Biz gidemeden o bizlere geldi. Bizleri çok mutlu etti. Kendisini çok seviyoruz, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sağ olsun" şeklinde konuştu.