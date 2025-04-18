Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan Şehit Evini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan Şehit Evini Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Şırnak’ta 1992 yılında şehit olan polis memuru Turgut Uysal’ın evini ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca Belediyesi olarak şehit ailelerimizle temas halinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

18.04.2025 14:02  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan polis memuru Turgut Uysal'ın evini ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca Belediyesi olarak şehit ailelerimizle temas halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında, 1992 yılında Şırnak'ta görev yaparken şehit edilen polis memuru Turgut Uysal'ın evini ziyaret etti. Şehit eşi Emine Uysal ile görüşen Başkan Görkem Duman, beraberinde götürdüğü Türk bayrağını Uysal'a teslim etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak onların sağladığı huzur ve güven sayesindedir. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerimiz, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Buca Belediyesi olarak, ailelerimiz ile her zaman temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Acılar ancak dayanışma ve birliktelik ile bir nebze olsun azalabilir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizin ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Ziyaret bizleri çok mutlu etti"

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden şehit eşi Emine Uysal ise "Çok memnun oldum. Başkanımızı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Biz gidemeden o bizlere geldi. Bizleri çok mutlu etti. Kendisini çok seviyoruz, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sağ olsun" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Görkem Duman, Politika, Güncel, Şırnak, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan Şehit Evini Ziyaret Etti - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:36:56. #7.12#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan Şehit Evini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement