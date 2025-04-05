Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Drowzee Zafere Ulaştı - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Drowzee Zafere Ulaştı

İzmir'de gerçekleşen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Haluk Oğuz'un sahibi olduğu 'Drowzee' safkan atı, jokeyi Vedat Abiş ile birlikte dördüncü birinciliğini elde etti. Yarışın ödülünü Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sundu.

05.04.2025 13:34  Güncelleme: 15:28
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(İZMİR)- Türkiye'deki ilk at yarışına ev sahipliği yapan Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda zafer safkan at "Drowzee"in oldu. Koşuyu kazanan atın sahibi Haluk Oğuz'a kupasını Buca Belediye Başkanı Görkem Duman verdi.

Şirinyer Hipodromu'nda dün gerçekleştirilen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Haluk Oğuz'un sahip olduğu Drowzee isimli safkan at, jokeyi Vedat Abiş idaresinde kazandı. Dördüncü birinciliğini elde eden "Drowzee"nin bitiş derecesi 2.02.86 oldu. Yarışı takip eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşanan heyecana ortak oldu. Yarış öncesinde padoklara giden Belediye Başkanı Görkem Duman, yarışa katılacak atları inceleyerek ekipler ile sohbet etti. Yarış öncesi tahminini "Drowzee" olarak açıklayan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bu öngörüsü de gerçekleşti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, koşuyu kazanan atın sahibi Haluk Oğuz'a kupasını verdi. Şeref tribününde düzenlenen törene, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek, Disiplin Kurulu Üyesi Aslan Savaşan, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara ile diğer davetliler katıldı.

"Bir geleneğin temsilcisi"

Şirinyer Hipodromu'nun ilçe için çok değerli olduğuna dikkati çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "1856 yılında kurulan ülkemizin en eski hipodromu. Türkiye'de ilk at yarışı 23 Eylül 1856'da Şirinyer Hipodromu'nda düzenlendi. Bu anlamda bir geleneğin temsilcisi. Hem Bucalılar hem değerli sporseverler açısından çok önemli" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda Drowzee Zafere Ulaştı - Son Dakika

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