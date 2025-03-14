Buca Belediyesi'nden Ebeveynlere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Ebeveynlere Eğitim Desteği

Buca Belediyesi, ebeveyn olmaya hazırlanan bireyler için 'Doğuma ve Bebekli Hayata Hazırlık Kampı' düzenledi. Kamp, doğum öncesi dönemden yenidoğan bakımına kadar önemli konuları kapsıyor.

14.03.2025 11:45
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, ebeveyn olmaya hazırlanan bireyler için "Doğuma ve Bebekli Hayata Hazırlık Kampı" düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu tür etkinliklerle, ailelere daha sağlıklı bir başlangıç yapmaları için gereken bilgileri sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin yeni kurduğu Bütüncül Annelik Çalışmaları ve Çocuk Ergen Birimi tarafından "Doğuma ve Bebekli Hayata Hazırlık Kampı" gerçekleştirildi. Kampta, Opr. Dr. Engin Sarıca'nın yanı sıra fizyoterapistler, ebeler ve emzirme danışmanından oluşan bir ekip katılımcılara eğitim verdi.

Doğum öncesi dönemden yenidoğan bakımına kadar pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı kampta, doğum öncesindeki psikolojik boyutlar da ele alındı.

Başkan Duman, eğitime ilişkin olarak, "Bu tür etkinliklerle, ailelere daha sağlıklı bir başlangıç yapmaları için gereken bilgileri sunmayı amaçlıyoruz. Ebeveynlik, hayatın en önemli görevlerinden biri ve biz de bu süreçte ailelerimizin yanındayız. Ailelerin bilinçli ve güvenli bir şekilde çocuk sahibi olmalarına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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