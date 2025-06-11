Buca Belediyesi'nden Kadına Şiddetle Mücadeleye Destek

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçedeki bir parkı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren tüm avukatlara adadı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu çalışma, adaletin, eşitliğin ve kadına yönelik şiddetin son bulacağı güne olan inancımızı hatırlatacak" dedi.

Buca Belediyesi, Efeler Mahallesi 320 Sokak'ta katledilen Rüya Polat'ın delil yetersizliğinden serbest kalan eşinin 8 yıl sonra müebbet hapis cezası almasını sağlayan avukat Sibel Önder'in mücadelesinin tüm avukatlara ilham olması için bir adım attı.

Belediye, olayın gerçekleştiği sokakta yer alan parkı, kadına karşı şiddetle veren tüm avukatlara adadı. Parkta bulunan bir ağaca, hak arayışından vazgeçmeyerek adaletin yerini bulması için çalışan avukat Sibel Önder'in ismi verildi. Parkın girişine, "Kadına şiddete karşı mücadele veren tüm avukatlara saygıyla-Buca Belediyesi" yazısı yerleştirildi.

"Yaşasın adalet"

Toplumsal bir yaraya parmak basmak ve adalet arayışında cesaretle yürüyen bir avukatı onurlandırmak için bu tür bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadına yönelik şiddet ve cezasızlık, ülkemizin en derin ve acı verici sorunlarından biri. Ancak bu karanlık tabloyu aydınlatan cesur yürekler de var. Hafızalarımızı tazelersek, avukat Sibel Önder bu sokakta kocası tarafından katledilen Rüya Polat'ın davasında hak arayışından vazgeçmedi. Adaletin yerini bulması için gece gündüz çalıştı. Hak edenin hak ettiği cezayı alması için cesaretle yürüdü ve kadınlara, adalete susamış bizlere umut ışığı oldu. Sibel Önder ismi sadece bir parkta veya bir ağaçta yaşamayacak. Aynı zamanda adalet ve cesaretin sembolü olacak. Kadın hakları mücadelesinde yürüyen tüm cesur avukatlarımızı temsil edecek. Her zaman adaletin, eşitliğin ve kadına yönelik şiddetin son bulacağı güne olan inancımızı hatırlatacak. Umarım bu adımımız daha fazla avukatın cesaretine dönüşür. Yaşasın adalet!" diye konuştu.

Mahalle muhtarından Başkan Duman'a teşekkür

Efeler Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş ise Belediye Başkanı Görkem Duman'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Mahallemizdeki parka, kadına şiddete karşı hukuki mücadele veren bir avukatımızın adının verilmesi bizim için onur verici oldu" dedi.