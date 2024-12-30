Buca Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Projesi: İzmir Bağımsızlık Köyü - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Projesi: İzmir Bağımsızlık Köyü

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Buca Belediyesi, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği yaparak gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için 'İzmir Bağımsızlık Köyü' projesini başlattı. Proje, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

30.12.2024 14:49  Güncelleme: 15:53
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan korumak için harekete geçti, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte İzmir Bağımsızlık Köyü projesini hayata geçiriyor. Proje ile Buca Belediyesi'ne ait arazide meslek atölyelerinde eğitimler verilecek. Belediye Başkanı Görkem Duman, yapılan çalışmayla birçok kişiye dokunulacağını ve hayatlarında yeni bir şans verileceğini söyledi.

Buca Belediyesi ve İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında madde bağımlılığına karşı mücadele etmek ve denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla İzmir Bağımsızlık Köyü projesi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol gereği Buca Belediyesi'ne ait Kaynaklar'da bulunan 17 dönümlük arazide denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin suçtan uzaklaşarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak tarımsal çalışmalarda bulunulacak. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki törene taraflar adına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan katılarak karşılıklı imzaladılar.

"Onlarca aileye ve gence dokunarak hayatlarında yeni bir şans vereceğiz"

Başkan Görkem Duman, belediye olarak çocuk ve gençleri her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak amacıyla spor ve kültürel çalışmalara imza attıklarını, hayata geçirilecek protokolün de bu çalışmalarına destek vereceğini söyledi. Başkan Duman, "Buca ve İzmir adına çok kıymetli bir çalışma olacak. Hükümlü vatandaşlarımızın yaşadıkları olaylar nedeniyle aileler yıkılıyor, gençlerimiz hayatlarından oluyor. Yapılan çalışmayla onlarca aileye ve gence dokunarak hayatlarında yeni bir şans vereceğiz. Biz sadece uyuşturucu ile mücadelede değil, gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spor ve kültürel anlamda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında da bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle de Başsavcımız Ali Yeldan'a teşekkür ediyor göstermiş oldukları hassasiyetin çok kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.

"Bağımsızlık Köyü uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olacaktır"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise arınmanın sağlanması için özel mekanlar ve özel yöntemler gerektiğini söyleyerek, "Bağımsızlık Köyü uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olacaktır. İnşallah birçok genci, bireyi bağımlılıktan koruma noktasında bir farkındalık merkezi olacaktır. Bu adımdan dolayı belediyemizi tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projede gerçekleştirilecek çalışmalar

Proje kapsamında; tarımsal ekim, dikim ve yetiştirme alanlarında, katılımcılara üretim konusunda eğitimler verilecek ve bu alanda beceri kazanmaları sağlanacak. Kurulacak meslek atölyelerinde çeşitli zanaat ve meslek dallarında eğitimler sunularak, katılımcıların istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenecek. Spor salonu ve piknik alanları ile katılımcıların fiziksel sağlığını destekleyecek ve topluma yeniden adaptasyonuna katkı sağlayacak çalışmalar yapılması sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Projesi: İzmir Bağımsızlık Köyü - Son Dakika

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