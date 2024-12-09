Buca Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

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Buca Belediyesi, zeytinlikler ve yeşil alanlardaki zeytinlerin hasadına başladı. Elde edilen zeytinyağları, belediye lokantasında kullanılan yemeklerde değerlendiriliyor.

09.12.2024 10:49  Güncelleme: 11:26
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, zeytinlikler ile park ve yeşil alanlardaki zeytinlerin hasadına başladı. Sıkıma gönderilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları da Belediye Lokantası'nın yemeklerinde kullanılıyor. Toplumsal faydayı artıracak örnek bir çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mızın kaynaklarını Bucalılar için kullanmış oluyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, belediyeye ait zeytinliklerin yanı sıra caddeler, parklar, mezarlıklar ve boş arazilerde bulunan zeytin ağaçlarında hasat zamanının gelmesi ile olgunlaşan zeytinleri toplamaya başladı. Belediye ekiplerince toplanan zeytinler, fabrikada sıkıma gönderiliyor. Sıkım sonucunda elde edilen zeytinyağları ise Belediye Lokantası'nda yapılan yemek ve salatalarda kullanılıyor.

"Buca'mızın kaynaklarını Bucalılar için kullanmış oluyoruz"

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Buca'da toplumsal faydayı artıracak örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Görkem Duman, "Bereketin, sağlığın simgesi olan zeytin ağaçlarımızda hasat gerçekleştirerek Belediye Lokanta'mız aracılığı ile Bucalılara sunuyoruz. Halkımızın yararını gözeterek, Buca'mızın kaynaklarını Bucalılar için kullanmış oluyoruz" diye konuştu

Kaynak: ANKA

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