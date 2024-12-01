Buca\'da Asansör Düşmesi: Bir Yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında bindiği asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir iş yerinin depo kısmında çalışan A.D, asansörü çağırmak için düğmeye bastı.

Ardından gelen asansöre binen A.D. asansör kabiniyle beraber boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce düştüğü yerden çıkarılan kişi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, A.D'nin asansör çağırmak için düğmeye basması, ardından yanına gelen arkadaşı tarafından tekrar düğmeye basılması, bir süre sonra asansörün gelmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, A.D'nin asansörün kapısını açarak kabine bindiği anda, asansörün boşluğa düştüğü görülüyor.