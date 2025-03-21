Buca'da Çocuklara Özel Ramazan Eğlencesi Düzenlenecek

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 22 Mart Cumartesi günü düzenleyecekleri Ramazan eğlencesine tüm çocukları davet ederek, "Çocuklarımızı doyasıya eğlenerek Ramazan ruhunu yaşayacakları iftar çadırımıza bekliyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve güzelliklerini yaşamaları için çocuklara özel Ramazan eğlencesi hazırladı. 22 Mart Cumartesi günü iftar vaktinde Buca Çarşı'da bulunan iftar çadırında gerçekleştirilecek programda, Hacivat – Karagöz, sihirbaz, ateşbaz, maskot ve baloncuk (bubble show) gösterileri ile yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak.

"Ramazan ayı ağız tadıyla geçsin"

İlçede yaşayan çocukları iftar çadırında gerçekleşecek Ramazan eğlencesine davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Mübarek Ramazan ayının birlik ve beraberliğini 7'den 70'e hep birlikte yaşamak için çocuklarımızı cumartesi akşamı iftar çadırımıza bekliyoruz. Onlar için doyasıya eğlenerek Ramazan ruhunu yaşayacakları bir akşam hazırladık. Manevi önemi büyük olan Ramazan ayının ilçemizde ağız tadıyla, birliktelik içerisinde yaşanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.