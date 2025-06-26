Buca\'da Grev Sonlandı

İZMİR'in Buca ilçesinde alacakları nedeniyle 18 Haziran'da iş bırakan işçiler ile belediye arasında anlaşma sağlandı ve grev sona erdi.

Buca Belediyesi'nde görev yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle geçen 18 Haziran'da iş bıraktı. Bu süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, çöp sorunu başta olmak üzere ilçede birçok aksama yaşandı. Son olarak bazı işçilere belediyedeki görevlendirmelerinin sona erdiği yönünde mesaj atılırken, taraflar grevin 9'uncu gününde anlaşmaya vardı ve iş bırakma eylemi son buldu. İşçilere gönderilen mesajda, "Değerli çalışma arkadaşlarımız; içinde bulunduğumuz bireysel işten kaçınma eylemleri sürecinde, kamu hizmetlerinin aksamaması adına alınan tedbirler kapsamında görev yerleri değiştirilen ve şirketimize iade edilen çalışanlarımız, müdürlüklerde çalışmaya devam edecektir. Bu süreçle ilgili iadesi olan çalışanlarımıza herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Hak edişlere esas maaş ödemelerimiz, daha önce ilan edilen takvime göre gerçekleştirilecek olup benzer süreçlerin bir daha yaşanmaması adına azami gayret sarf edilecektir" denildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan ortak açıklamada ise "Değerli Bucalılar, 18 Haziran 2025 tarihinde bazı çalışanlarımızın başlattığı işten kaçınma eylemi sona ermiştir. Yaşanan olumsuzluklar hızla giderilecek ve belediye hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.