Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu - Son Dakika
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Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

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Buca\'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu
19.06.2025 22:42
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Buca\'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu
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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi işçilerinin ardından şimdi de Buca'da 1763 işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldı. Grev nedeniyle ilçede çöp yığınları oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkiye neden oldu.

BUCA'DA GREV NEDENİYLE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı. Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

"BU SICAKTA ÇEKTİĞİMİZ EZİYETE YAZIK"

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Mustafa Hacıoğlu, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi. Hacıoğlu, "Madem çöpler toplanmayacaktı, biz niçin katı atık bedeli ödüyoruz? Mağdur olan biz miyiz, işçiler mi? Bu sıcakta çektiğimiz eziyete yazık değil mi?" ifadesini kullandı.

Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Mehmet Ekin de yaşadığı Akdoğan Caddesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda biriken çöplere dikkati çekerek, "Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • trgyky1978:
    chp demek çöp demek Ankara Keçiören de chp geldi ilaçlama layıkıyla yapılmadığı için küçük küçük yeşil sinekler bastı yazık oluyor Keçiören'ime 7 7 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    yalan haber buca da böyle çöp yığınları yok. varsa bilirek doldurulmuş. taraflı haber yapıyorsunuz 4 5 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    yine mi önce hükümet bu tür muhalefet belediyelerine haber yaptıracağına İzmir’de grev yapıp en düşüğü 65 bin tl olan maaşı şu an pazarlıkta olan kamu işçilerine ve çalışan memurlarına, asgari ücrette de yapsın o zaman inanalım samimiyetine 0 0 Yanıtla
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