İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Orman Yangını - Son Dakika
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