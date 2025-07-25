Buca'da Orman Yangını

İZMİR'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,