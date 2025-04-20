Buca'da Umut Bileklikleri Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Buca'da Umut Bileklikleri Atölyesi Düzenlendi

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Buca Belediyesi tarafından düzenlenen 'Umut Bileklikleri Atölyesi'nde elde edilen gelir, çocuk istismarıyla mücadele eden UCİM’e bağışlandı. Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların korunmasının önemine vurgu yaptı.

20.04.2025 10:07  Güncelleme: 11:32
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, çocuklar için "Umut Bileklikleri Atölyesi" düzenledi. Atölyede elde edilen gelir Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğine (UCİM) bağışlanacak.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet Kütüphanesi'nde Umut Bileklikleri Atölyesi gerçekleştirdi. Rengarenk bilekliklerin satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelir, UCİM'e bağışlandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da atölyeye katılarak bileklik tasarladı. Geliri çocuklara bağışlanacak bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan onur duyduklarını ifade eden Duman, "Çocuklarımızı korumak, onlara güvenli bir yaşam sunmak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu etkinlikte emeği geçen, gönül veren herkese yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çocuklarımızın gülümsemesi için hepimize düşen görevler var"

Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar bizim yarınımız, umudumuz... Maalesef yüz binlerce çocuk, istismar ve kötü muamele altında. Fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal olarak istismara maruz kalıyor. Bizler, bu durumu değiştirmek için buradayız. Çocuklarımızın gülümsemesi, onların güven içinde büyüyebilmesi için hepimize düşen görevler var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar'. Bu söz, bizim bugün burada yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor."

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Kaynak: ANKA

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