Buca'nın Şirinyer Mahallesi'nde Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Buca'nın Şirinyer Mahallesi'nde Yenileme Çalışmaları Başlıyor

16.06.2025 10:57
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'nın Şirinyer mahallesindeki sorunları yerinde inceleyerek, Beyazıt Aykut Parkı'nın yenileneceğini ve bölgedeki yol ile kaldırımların onarılacağını duyurdu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'nın kalbi Şirinyer'in sorunlarının tespiti ve çözümü için inceleme turu yaptı, Beyazıt Aykut Parkı'nın baştan sona yenileneceğini, bölgedeki bozulan yol ve kaldırımların da hızla onarılacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın sorunlarını teker teker sahada çözmeye devam ediyor.

Buca Hasanağa Bahçesi'nin dönüşümü, Evka-1 bölgesindeki yol ve asfalt yenileme çalışmaları, Üçkuyular Meydanı trafik düzenlemesi, Yedigöller Tesisi, Özmen Caddesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu parkındaki iyileştirmeler gibi çok sayıda çalışmanın hayat bulduğu Buca'da yeni yatırımlar hız kesmiyor.

Başkan Dr. Cemil Tugay, son olarak Buca'nın en işlek noktası Şirinyer'de sahaya inerek inceleme yaptı. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya eşlik etti.

Beyazıt Aykut Parkı'nda inceleme

Başkan Tugay'ın Şirinyer turunda ilk ziyareti Menderes Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi kesişiminde yer alan Beyazıt Aykut Parkı oldu. Otobüs durağı, İZBAN istasyonu ve iş merkezlerinin tam ortasında yer alan parkın eksiklerini inceleyen Başkan Tugay, Bucalıların parkla ilgili şikayet ve taleplerini dinledi. Parkın halk tarafından daha etkin ve güvenle kullanımı için düzenleme yapacaklarını belirtti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alanda yürütülecek yenileme çalışmaları kapsamında Beyazıt Aykut Parkı'nın oturma alanları ve sert zemini yenilenecek. Parkın aydınlatması artırılacak, alan içindeki atıl havuz restore edilerek aktif hale getirilecek. Çevre temizliği ve düzenlemesinin ardından parka tuvalet konacak. Yeşil alanlarda ise peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Şirinyer'in yol ve kaldırımları yenileniyor

Tugay, Beyazıt Aykut Parkı'nın ardından 504 Sokak, Mehmet Akif ve Menderes caddelerinde de inceleme yaptı. Tugay, yol ve kaldırımların onarılacağını, dar kaldırımların genişletilerek, yolların araç geçişine göre düzenlenmesi için ekiplerin çalışmalara başlayacağını söyledi.

Askıda ekmek uygulamasına destek verdi

Başkan Tugay, saha turu kapsamında Şirinyer esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Kısa sürede hayata geçirilen düzenlemeler için Bucalılar'dan destek mesajları alan Başkan Tugay, bölgedeki ekmek fırınını ziyaret ederek askıda ekmek uygulamasına destek verdi. Bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Tugay, "Sorunların hepsini adım adım çözeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'nın Şirinyer Mahallesi'nde Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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