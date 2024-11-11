Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Enbiya M. (33) idaresindeki 32 ADL 118 plakalı motosiklet, Isparta- Antalya kara yolu Çobanpınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırılan Enbiya M, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?