Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Cenk Ö. (51) idaresindeki 06 GA 1632 plakalı yolcu otobüsü, Burdur - Antalya Karayolu Seydiköy mevkisinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Cenk Ö. ve yolcular Reha Görkem Eyler (24), Baki Karaca (22), Fazilet Harun Demir (29), Fatma Mercan (24), Murat Efe Mercan (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Otobüs Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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