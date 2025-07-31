Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Belören Köyü'nde Nejdet Erzurum'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, yangına maruz kalan kedi yavrusu Bucak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilerek, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Yangın: Müstakil Ev Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?