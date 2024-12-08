Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iş yeri sahibi ile tartıştığı büfeyi yakmaya çalışan B.K. yakalandı. Şüphelinin iş yerini yakmaya çalıştığı görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 08 Aralık saat 00.45 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir büfede meydana geldi. B.K., alışveriş yapmak için gittiği büfede iş yeri sahibi ile tartıştı. İş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar gelen B.K., büfede yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada büfedeki yangını, iş yeri sahibi ile tartışan B.A.'nın çıkardığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışma ile şüpheli B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.K.'nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.