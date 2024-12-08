Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iş yeri sahibi ile tartışan B.K., büfeyi ateşe vermeye çalıştığı sırada güvenlik kameraları tarafından tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı.

08.12.2024 21:18  Güncelleme: 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iş yeri sahibi ile tartıştığı büfeyi yakmaya çalışan B.K. yakalandı. Şüphelinin iş yerini yakmaya çalıştığı görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 08 Aralık saat 00.45 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir büfede meydana geldi. B.K., alışveriş yapmak için gittiği büfede iş yeri sahibi ile tartıştı. İş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar gelen B.K., büfede yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada büfedeki yangını, iş yeri sahibi ile tartışan B.A.'nın çıkardığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışma ile şüpheli B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.K.'nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Altındağ, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:19 Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi
14:16 Acil koduyla uyardılar Suriye’yi terk edin Acil koduyla uyardılar! Suriye'yi terk edin
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 21:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Büfeyi Yakmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.