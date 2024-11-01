Bugün 8 Film Vizyonda

(ANKARA)- Bugün sinemalarda farklı türlerde 8 film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında 81. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü alan ve Pedro Almodóvar'ın yönettiği "Yandaki Oda", 77. Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü alan ve Coralie Fargeat'ın yönettiği "Cevher" filmleri yer alıyor.
Yandaki Oda
Filmde, uzun yıllar görüşmeyen iki arkadaşın tesadüfen karşılaşmaları anlatılıyor. Ingrid ve Martha gençken aynı dergide çalışan iki yakın arkadaştır. İlerleyen yıllarda Ingrid kurgusal roman yazarı olurken Martha ise bir savaş muhabiri olur ve koşullar, arkadaşları ayırır. Yıllar sonra, iki arkadaş zorlu ancak tuhaf ve hoş bir tesadüfle tekrar bir araya gelirler.
Tür: Komedi, Dramatik komedi, Dram
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro
Cevher
Film, yaşlanmış ünlü bir Holywood aktrisinin gençleşmek içişn başvurduğu gizemli yolları ve ardında gelişen olayları konu ediyor.
Tür: Dram, Korku
Yönetmen: Coralie Fargeat
Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid
İllegal Hayatlar: Meclis
Film, Mahsun, Şahin ve Mehmet' siyasi partilerinin yanlışlıkla meclise girmesiyle bilmedikleri bir dünyaya adım atmasını anlatıyor. Üç arkadaşın kaçak kumarhane kurmasıyla başlayan serüveni, bambaşka bir hal alıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Cenk Çelik
Oyuncular: Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman
Sijjin
Film, genç bir kadının kuzeninin eşini kara büyü kullanarak tehdit etmesini ve büyünün hem kadını hem de ailesine etki etmesini konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Hadrah Daeng Ratu
Oyuncular: Ibrahim Risyad, Anggika Bolsterli, Messi Gusti
Anora
Film, seks işçisi Anora'nın Rus bir oligarkın oğlu İvan'ın ailelerinden gizli olarak evlenmelerini konu ediyor. Evliliğe karşı olan aileler, çocuklarının ilişkilerini bitirmek için her şeyi yapar.
Tür: Dramatik komedi
Yönetmen: Sean Baker
Oyuncular: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov
İslam'ın Kılıcı
Film, savaşçı Mat Kilau'nun büyük öğrencilerinden biri olan Awang'ın hikayesini konu ediyor.
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Yönetmen: Shahruddin Dali
Oyuncular: Fattah Amin
Kampta
Komiser Tarık, İzmir'deki bir organize suç örgütünün liderini öldürür. Örgüt üyeleri de Tarık'ın kardeşi ve arkadaşlarını kamp yaptıkları yerde alıkoyarlar.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Ramazan Er
Oyuncular: Bülent Özden, Ali Ceylan, Ramazan Er
0000 Kilometre
Film, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediyor.
Tür: Romantik
Yönetmen: Deniz Enyüksek
Oyuncular: Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün
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