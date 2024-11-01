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Bugün 8 Film Vizyonda

Bugün sinemalarda Almodóvar'ın 'Yandaki Oda' ve Fargeat'ın 'Cevher' gibi dikkat çeken 8 film vizyona girdi.

01.11.2024 09:17
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(ANKARA)- Bugün sinemalarda farklı türlerde 8 film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında 81. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü alan ve Pedro Almodóvar'ın yönettiği "Yandaki Oda", 77. Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü alan ve Coralie Fargeat'ın yönettiği "Cevher" filmleri yer alıyor.

Yandaki Oda

Filmde, uzun yıllar görüşmeyen iki arkadaşın tesadüfen karşılaşmaları anlatılıyor. Ingrid ve Martha gençken aynı dergide çalışan iki yakın arkadaştır. İlerleyen yıllarda Ingrid kurgusal roman yazarı olurken Martha ise bir savaş muhabiri olur ve koşullar, arkadaşları ayırır. Yıllar sonra, iki arkadaş zorlu ancak tuhaf ve hoş bir tesadüfle tekrar bir araya gelirler.

Tür: Komedi, Dramatik komedi, Dram

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro

Cevher

Film, yaşlanmış ünlü bir Holywood aktrisinin gençleşmek içişn başvurduğu gizemli yolları ve ardında gelişen olayları konu ediyor.

Tür: Dram, Korku

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

İllegal Hayatlar: Meclis

Film, Mahsun, Şahin ve Mehmet' siyasi partilerinin yanlışlıkla meclise girmesiyle bilmedikleri bir dünyaya adım atmasını anlatıyor. Üç arkadaşın kaçak kumarhane kurmasıyla başlayan serüveni, bambaşka bir hal alıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Cenk Çelik

Oyuncular: Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman

Sijjin

Film, genç bir kadının kuzeninin eşini kara büyü kullanarak tehdit etmesini ve büyünün hem kadını hem de ailesine etki etmesini konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Hadrah Daeng Ratu

Oyuncular: Ibrahim Risyad, Anggika Bolsterli, Messi Gusti

Anora

Film, seks işçisi Anora'nın Rus bir oligarkın oğlu İvan'ın ailelerinden gizli olarak evlenmelerini konu ediyor. Evliliğe karşı olan aileler, çocuklarının ilişkilerini bitirmek için her şeyi yapar.

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

İslam'ın Kılıcı

Film, savaşçı Mat Kilau'nun büyük öğrencilerinden biri olan Awang'ın hikayesini konu ediyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Shahruddin Dali

Oyuncular: Fattah Amin

Kampta

Komiser Tarık, İzmir'deki bir organize suç örgütünün liderini öldürür. Örgüt üyeleri de Tarık'ın kardeşi ve arkadaşlarını kamp yaptıkları yerde alıkoyarlar.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Ramazan Er

Oyuncular: Bülent Özden, Ali Ceylan, Ramazan Er

0000 Kilometre

Film, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediyor.

Tür: Romantik

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün

Kaynak: ANKA

Venedik Film Festivali, Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün 8 Film Vizyonda - Son Dakika

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