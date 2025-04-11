Bugün Gerçekleşecek Önemli Olaylar ve Açıklamalar

09.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Tv'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına katılacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, şubat ayı ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (İSTANBUL)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir açıklaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini "tehdit ettiği ve hedef gösterdiği" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SİLİVRİ - İSTANBUL)

10.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülere ilişkin 22 kişi hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

12.30- Ege Üniversitesi öğrencileri, 1 Nolu Yemekhane önünde toplanarak tutuklu sıra arkadaşları için rektörlüğe yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -İZMİR)

12.30 - Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, iktidarın "kayyum politikalarına" karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL

15.00 - CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili yargılandığı davaya Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.30- İzmir Barosu'nun "Faşizmin Hedefinde; Barolar ve Avukatlar" başlıklı paneli İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, tutuklu öğrencilerle görüşüp Menemen Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- KESK İzmir Şubeler Platformu bileşenleri, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyerek "Darbeye hayır. Yaşatılan hukuksuzlukları kabul etmiyoruz" başlıklı basın açıklamasında bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.30- İzmir'de üniversite öğrencileri, Atatürk Stadından İzmir Adliyesi'ne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla başlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

-? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yapılacak, ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Reeder Samsunspor- Galatasaray maçıyla başlayacak. (SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...