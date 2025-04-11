Bugün Gerçekleşecek Önemli Olaylar ve Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün Gerçekleşecek Önemli Olaylar ve Açıklamalar

Bugün Türkiye genelinde çeşitli önemli olaylar ve açıklamalar yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Tv'de program katılacak. Ayrıca, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıklayacak ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması gerçekleşecek.

11.04.2025 09:51  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  Halk Tv'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına katılacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, şubat ayı ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (İSTANBUL)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir açıklaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini "tehdit ettiği ve hedef gösterdiği" iddiasıyla  açılan davanın ilk duruşması tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SİLİVRİ - İSTANBUL)

10.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülere ilişkin 22 kişi hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

12.30- Ege Üniversitesi öğrencileri, 1 Nolu Yemekhane önünde toplanarak tutuklu sıra arkadaşları için rektörlüğe yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -İZMİR)

12.30 - Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, iktidarın "kayyum politikalarına" karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL

15.00 - CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili  yargılandığı davaya Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.30- İzmir Barosu'nun "Faşizmin Hedefinde; Barolar ve Avukatlar" başlıklı paneli İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, tutuklu öğrencilerle görüşüp Menemen Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- KESK İzmir Şubeler Platformu bileşenleri, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyerek "Darbeye hayır. Yaşatılan hukuksuzlukları kabul etmiyoruz" başlıklı basın açıklamasında bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.30- İzmir'de üniversite öğrencileri, Atatürk Stadından İzmir Adliyesi'ne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla başlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

-? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yapılacak, ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Reeder Samsunspor- Galatasaray maçıyla başlayacak. (SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Merkez Bankası, Dış Politika, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Gerçekleşecek Önemli Olaylar ve Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:34:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bugün Gerçekleşecek Önemli Olaylar ve Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement