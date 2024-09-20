Bugün Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika
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Bugün Vizyonda 6 Yeni Film

Bugün Vizyonda 6 Yeni Film

Sinemalarda aksiyon, dram, komedi ve animasyon türlerinde 6 yeni film vizyona giriyor.

20.09.2024 10:19
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(ANKARA)- Bugün sinemalarda farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Transformers: Başlangıç

Fimde, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijin hikayesi anlatılıyor.

Tür: Aksiyon, Animasyon, Bilim Kurgu

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Keegan- Michael Key, Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry

Dedemin Gözyaşları

Filmde, hasta olan torununun iyileşmesi için çaba sarf eden bir dedenin hikayesi anlatılıyor. Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Ardından sahil kasabasında yaşayan dedesi Kemal, Mustafa'yı büyütür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yakanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.

Tür: Dram

Yönetmen: İhsan Taş

Oyuncular: Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya

Hükümet Bey

Film, bir film yönetmeninin bütçesinin kısıtlı olması dolayısıyla filmi bir köyde çekerken karşılaştığı Hükümet Bey'in hikayesini anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Fatih Yıldırım

Oyuncular: Erkan Bektaş, Ayhan Taş, Arzu Yanardağ

Harika Kanatlar: Dünya Turu

Film, keşif gezisine katılamayan arızalı bir denizaltı Comma'nın, gelecekten kendisiyle tanışmasını ve derin deniz depremlerinin ve kayıp yaratıkların arkasında korkunç bir komplo olduğunu öğrenmesini anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Yonggang Chen, Xiongliang Li (II)

Mickey Mouse'ın Tuzağı

Film, doğum gününü kutlamak için bir salona gelen Alex'e Mickie Mouse kılığına giren birinin oynadığı tehlikeli oyunları ve Alex'in hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Tür: Komedi, Korku

Yönetmen: Jamie Bailey

Oyuncular: Sophie McIntosh (II), Simon Phillips, Mireille Gagné

En Sevdiğim Pastam

Film, yalnız yaşayan yetmiş yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını ve ardından gelişen olayları anlatıyor.

Tür: Komedi, Dramatik komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Oyuncular: Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika

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