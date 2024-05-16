Bugünü Resmetmek Resim Sergisi Yarın Açılıyor - Son Dakika
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Bugünü Resmetmek Resim Sergisi Yarın Açılıyor

Bugünü Resmetmek Resim Sergisi Yarın Açılıyor

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği 'Bugünü Resmetmek' resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yarın ziyarete açılacak. Sergi, çeşitli tekniklerde 28 sanatçının son 5 yılda yaptığı çalışmalar üzerinden bugünkü resim sanatına odaklanıyor. Ayrıca sergi kapsamında 18 Mayıs'ta bir panel düzenlenecek.

16.05.2024 11:16
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Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yarın ziyarete açılacak.

Çeşitli tekniklerde 28 sanatçının hazırladığı sergi, herhangi bir tema üzerine odaklanmadan son 5 yılda yapılan çalışmalar üzerinden bugünkü resim sanatına odaklanıyor.

Güncel resim konusundaki yaklaşımlara dair sergi kapsamında ayrıca 18 Mayıs'ta sanatçıların da katılımıyla bir panel düzenlenecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen, serginin basın gösteriminde, kurum olarak 1964'ten bugüne aralıksız olarak çeşitli sergiler düzenlediklerini söyledi.

Güngen, "Bugünü Resmetmek" sergisinin önemine ilişkin, "Biz bu sene yeniden resme dönmek istedik. Resmin entelektüel yüzünü biraz piyasadan uzaklaştırarak burada sunmak istedik. Çok güzel bir iş çıktığına inanıyoruz. Sergide 28 sanatçının sadece son 5 yılda yaptığı eserleri göreceksiniz. Son 5 yılda resimde ne oldu, sanat tarihinin en önemli kolonlarından birini oluşturan resim ne yaptı, 28 sanatçıyla resmetmeye çalıştık." dedi.

"Herkesin fikrinin ve görüşünün değerlendirildiği, konuların tartışıldığı bir sergi süreci geçirdik"

Burcu Çimen de AA muhabirine sergiyi hazırlarken yoğun bir araştırma sürecinden geçtiklerini ve bu süreçte sanatçılara odaklandıklarını anlattı.

Çimen, "Hazırlık sürecimizde biraz daha küratörlerin geri planda kaldığı daha tematik olmayan bir sergi planı oluşturduk. Didem Yazıcı ile beraber diyalog bazlı bir çalışma süreci gerçekleştiriyoruz. Herkesin fikrinin ve görüşünün değerlendirildiği, konuların tartışıldığı bir sergi süreci geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Israrla resim yapmaya devam eden sanatçıların eserlerine odaklanma kararı aldık"

Didem Yazıcı ise serginin ortaya çıkış hikayesine dair şunları kaydetti:

"Günümüzün çoğulcu resim alanında birbirinden farklı maceralar var. Enstalasyon, video sanatı, performans yani güncel sanat dediğimizde gerçekten bambaşka mecralar var. Resim, insanlık tarihi kadar eski bir sanat dili. Dolayısıyla biz 2024 senesinde bugün hala ısrarla resim yapmaya devam eden sanatçıların eserlerine odaklanma kararı aldık."

Sergideki sanatçı çeşitliğine ilişkin de Yazıcı, "Sanat dediğimizde İstanbul merkez ama İstanbul dışında da sanat, resim üretimi var. Elimizden geldiği kadarıyla bu çeşitliliği de aslında göstermek istedik. Örneğin sergideki sanatçılardan Timur Çelik Berlin'de, Rojbin Ekinci Batman'da yaşıyor." diye konuştu.

"Sanat ve zanaat üzerine düşünmeyle ilgili bir süreç yaşamış oldum"

Serginin kurulum aşamalarını 15 çalışmasında resmeden ve yine sergide izleyicilerin beğenisine sunan sanatçı Derya Ülker, "Eski serginin sökülüp yeni serginin kurulmaya başladığı ilk andan itibaren bütün ekiple beraber içeri girdim. Serginin tüm aşamalarına, işte alçıpanların konulması, boyaların yapılması, yerlerin mavi poşetli olması, sonra onların kaldırılıp temizliğin yapılması, yavaş yavaş işlerin ve sanatçıların gelmesiyle bütün sürece tanıklık etmiş ve bunu resmetmiş oldum. Kayıt cihazı gibi çalıştığım söylenebilir." dedi.

Süreç içinde özellikle boyacılarla farklı bir bağ kurduğunu anlatan Ülker, "Ben hep atölyemde resim yapıyordum, mahrem bir alanda çalışıyordum. Onlar da bu küçük alan içinde ekipleriyle boya yapıyorlardı. Aslında yaptığımız şeyin ne kadar benzer olduğunu iki mahremiyet alanının iç içe geçmesiyle sanat ve zanaat üzerine düşünmeyle ilgili bir süreç yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.

Toplam 68 eserin yer aldığı sergi, 11 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de görülebilir.

Sergi kapsamında açılışa özel aynı zamanda yarın ve 18 Mayıs'ta küratör eşliğinde sergi turu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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