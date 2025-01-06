Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Evlerdeki aramalarda 100 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 sikke, dedektör, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 527 tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği ve 500 gram barut ele geçirildi.
Şüpheliler ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Buldan'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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