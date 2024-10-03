Bülent Evcil Japonya'da Konser Verdi - Son Dakika
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Bülent Evcil Japonya'da Konser Verdi

İDSO Flüt Grup Şefi Bülent Evcil, Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılı için Japonya'da konserler düzenledi.

03.10.2024 11:51
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Flüt Grup Şefi Bülent Evcil, Türk Japon ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japonya'nın Tokyo, Akashi ve Kyoto şehirlerinde konserler verdi.

Tanınan flüt virtüözü Sir James Galway tarafından "jenerasyonunun en iyi flütçüsü" olarak tanımlanan ve Amerika'nın ünlü sanat dergisi "Flute Talk" dergisinin kapağında 8 sayfalık bir röportajla yer alan Evcil, halen İDSO Flüt Grup Şefliğini yürütüyor.

AA muhabirine Japonya'daki konserlerine ilişkin bilgi veren Bülent Evcil, Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü turne konserlerinin Tokyo'daki Seimei Gakuen Okulları'nda başladığını belirtti.

Bülent Evcil, 600 öğrencinin izlediği konserde, Japon piyanist Maya Asano ve çocuk korosu ile Türk ve Japon ezgileri seslendirdiklerini söyledi.

Evcil, Akashi şehrinde 1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciasına ilişkin anlatımlı tiyatro etkinliğinde de sahne aldığını belirtti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına adanmış, "bir dostluk hikayesi" anlamına gelen "Kizuna Monogatari" isimli müzikal tiyatro oyununun büyük ilgi gördüğünü belirten Evcil, şöyle konuştu:

"Kyoto'da Endo Gohki Müzesi'nde Japon flüt sanatçısı Yukari Yamamura ve piyanist Maya Asano ile çaldım. Sultaniyegah sirto, Ekrem Zeki Ün'ün 'Yunus'un Mezarında' eseri başta olmak üzere, Türk ezgileri, Japon ezgilerini seslendirdik. Japon besteci Kohei Kondo'nun, bana, Yukari Yamamura ve Maya Asano'ya ithaf ettiği bestesinin dünya prömiyerini de gerçekleştirdik."

Evcil, arp sanatçısı Yuki Miyate ve keman sanatçısı Yuka Matsumoto ile de konserlerde bir araya geldiklerini anlattı.

Turne kapsamında flüt master class'ı verdiğini dile getiren Evcil, şunları kaydetti:

"Derin Türk-Japon dostluğu onuruna Türk flüt sanatçısı olarak konser vermek çok büyük bir mutluluktu. Japonya'nın davetiyle verdiğim 7 konserde, Japonların Türklere olan sevgileri ve müzik birikimlerini bir sanatçı olarak yakından görmüş oldum. İki ülkenin sanatsal birlikteliklerinin uzun yıllar sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bülent Evcil Japonya'da Konser Verdi - Son Dakika

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