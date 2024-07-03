Bulgaristan Başbakan Adayının Kabine Taslağı Güvenoyu Alamadı - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakan Adayının Kabine Taslağı Güvenoyu Alamadı

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Rosen Jelyazkov'un kabine taslağı parlamentoda güvenoyu alamadı. Jelyazkov'un adaylığına sadece 98 milletvekili destek verirken, 138 milletvekili aleyhte oy kullandı. Ülkede siyasi krizin derinleştiği belirtilirken, erken genel seçim ihtimali gündeme geldi.

03.07.2024 17:17
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Parlamentoda 60 kişilik en büyük grup olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği Rosen Jelyazkov'un kabine taslağı güvenoyu alamadı.

Jelyazkov'un adaylığı parlamentoda yapılan oylamada sadece 98 milletvekilinden destek aldı, 138 milletvekili aleyhte oy kullandı, 2 kişi çekimser kaldı.

Böylece kabine taslağı güvenoyu alamadı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Eş Başkanı Delyan Peevski, kabine taslağına destek verin" çağrısında bulundu ancak bu çağrı milletvekilleri arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. Parlamentoda 45 kişilik ikinci büyük gruba sahip HÖH'ten sadece 30 milletvekili Jelyazkov kabinesine destek verdi.

Oylama öncesi Jelyazkov, kabine listesini sunarken, Bulgaristan'daki siyasi krizin demokrasi krizine dönüşmek üzere olduğuna işaret ederek, 1989'dan bu yana süren demokrasi döneminde toplam 15 genel seçim yapıldığını anımsattı.

Ülkede seçmenlerin son 3 yılda ortalama her 6 ayda bir sandık başına gittiğini belirten Jelyazkov, siyasetten usanmış toplumun seçime katılım oranının 1990'da yüzde 83'ten 2024'te yüzde 34'e indiğini anlattı.

GERB'in Genel Başkanı Boyko Borisov, ülkenin erken seçime doğru gittiğini paylaştı.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, parlamentodaki ikinci ve ardından üçüncü bir siyasi partiye kabine kurma görevini vermesi gerekiyor. Bu girişimlerin başarısız olması durumunda ülkenin sonbaharda yeniden erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakan Adayının Kabine Taslağı Güvenoyu Alamadı - Son Dakika

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