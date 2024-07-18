Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, Üçüncü Hükümet Kurma Yetkisi İle İlgili Umutlu - Son Dakika
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, Üçüncü Hükümet Kurma Yetkisi İle İlgili Umutlu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, üçüncü hükümet kurma yetkisi kapsamında hükümetin kurulmasını umduğunu belirtti. Yotova, istikrarlı bir devlete ve işleyen kurumlara ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, siyasi güçler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde öneriler ve fikirlerin sunulduğunu ve bazı tavizler vermeye istekli olduklarını ifade etti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in üçüncü yetkiyi kime ve ne zaman vereceğini İngiltere'den döndükten sonra kararlaştıracağını aktaran Yotova, seçim yasasında değişiklik yapmanın vakti olmadığına dikkat çekti.

18.07.2024 17:11
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, "üçüncü hükümet kurma yetkisi" kapsamında hükümetin kurulmasını umduğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Yotova, ikinci hükümet kurma yetkisi altında bir hükümetin kurulamayacağının açık olduğunu vurgulayarak, istikrarlı bir devlete ve işleyen kurumlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in üçüncü yetkiyi kime ve ne zaman vereceğini İngiltere'den döndükten sonra kararlaştıracağını aktaran Yotova, siyasi güçler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, öneriler ve fikirlerin sunulduğunu ve bölünmeleri aşmak için görüşme isteği gösterildiğini ifade etti.

Yotova, pek çok siyasi güçten taleplerin bulunduğunu, bunların görüşme ve müzakerelere açık olduğunu vurgulayarak, bazı tavizler vermeye istekli olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, seçim yasasında değişiklik yapmanın vakti olmadığına dikkati çekti.

Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi lideri Kostadin Kostadinov, diğer partiler hakkındaki tutumlarını değiştiren milletvekillerine işaret ederek, matematiksel olarak bir hükümet kurulmasının artık mümkün olmadığını belirtti.

Seçimler 9 Haziran'da yapılmıştı

Bulgaristan'da 9 Haziran'daki seçimden birinci çıkan Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Rosen Jelyazkov, kabine taslağını 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sunmuştu.

240 üyeli Bulgaristan parlamentosunda sadece Türk ve Müslümanların yoğun olarak katıldığı Hak ve Özgürlükler Hareketinden (HÖH) destek alan GERB'in kabine taslağı 3 Temmuz'daki parlamento oylamasında güven oyu alamamıştı.

Bulgaristan anayasasına göre, GERB kabinesinin parlamentodan güvenoyu alamadığı için Cumhurbaşkanı Radev'in mecliste ikinci büyük grup olan HÖH partisine, ardından da üçüncü siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.

Bu girişimlerin başarısız olması durumunda ülkenin sonbaharda yeniden erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, Üçüncü Hükümet Kurma Yetkisi İle İlgili Umutlu - Son Dakika

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