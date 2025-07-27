Bulgaristan'da Büyük Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı yakınlarında gece saatlerinde çıkan yangınla mücadele devam ediyor.

Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı'nın bağlı olduğu Yambol kentinin Bölge Emniyet Müdürlüğünün Sözcüsü Tatyana Pavlova basına yaptığı açıklamada, gece bir tarlada çıkan yangının Lesovo merasında yaklaşık 15 bin dekar alana yayıldığını ifade etti.

Pavlova, yangın söndürme çalışmalarına Yambol, Burgaz, Hasköy, Filibe, Eski Zağara, Veliko Tırnovo ve Gabrovo kentlerinden toplam 15 itfaiye ekibinin destek verdiğini belirtti.

Yambol Bölge Valisi Nikolay Kostadinov da komşu Türkiye'den sabah saatlerinde gelen itfaiye ekiplerinin de, ulaşımı zor olan bölgede çıkan yangının söndürülmesine yardım ettiğini söyledi.

Bu arada bir haftadır süren aşırı sıcak hava nedeniyle ülke genelinde farklı büyüklüklerde devam eden yaklaşık 150 yangın nedeniyle İçişleri Bakanlığına bağlı bir kriz masası kuruldu.

Yetkililer, ülkenin orta bölgesindeki Veliko Tırnovo ile batısındaki Trın bölgesinde devam eden yangınlardan büyük endişe duyulduğunu ifade etti.

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü Komiser Aleksandar Cartov, ülkedeki yangınla mücadele çalışmalarına bugün Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Fransa'dan 4 helikopter ile İsveç'ten iki uçağın destek vermesinin beklendiğini açıkladı.