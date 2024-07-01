Bulgaristan'da GERB partisinin başbakan adayı kabine taslağını sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da GERB partisinin başbakan adayı kabine taslağını sundu

Bulgaristan'da 9 Haziran'daki seçimden birinci çıkan GERB partisinin başbakan adayı Rosen Jelyazkov, kabine taslağını Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu. GERB'in başbakan adayı olarak gösterdiği Jelyazkov, bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan listeyi Radev'e takdim etti. Radev, teslim aldığı kabine taslağını güven oylaması için parlamentoya gönderecek. Ancak GERB'in güvenoyu alması beklenmiyor ve ülkenin muhtemelen yeniden erken genel seçime gideceği belirtiliyor.

01.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 9 Haziran'daki seçimden birinci çıkan Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Rosen Jelyazkov, kabine taslağını Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, erken genel seçimin ardından parlamentonun en büyük grubu olan GERB'in Genel Başkanı Boyko Borisov, Radev'e kabine taslağını sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

GERB'in başbakan adayı olarak gösterdiği Jelyazkov da bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan listeyi Radev'e takdim etti. Listede geçici Başbakan Dimitar Glavçev'in hükümetinde görev yapan ve geçmiş hükümetlere de katılmış politikacılar yer alıyor.

Radev ise yeni parlamentonun çok partili olduğuna işaret ederek, bu durumun hükümet kurulmasını oldukça zorlaştırabileceğini söyledi. Radev, "Son genel seçimlerde Bulgarların büyük bölümünün sandık başına gitmeyerek seçimlerde gösterdiği düşük katılım da parlamentonun meşruiyetini etkilemiştir." dedi.

Radev, teslim aldığı kabine taslağını güven oylaması için parlamentoya gönderecek.

Güvenoyu alması beklenmiyor

GERB, kabine kurma çabalarında 240 üyeli Bulgaristan parlamentosunda sadece Türk ve Müslümanların yoğun olarak katıldığı Hak ve Özgürlükler Hareketinden (HÖH) destek alıyor.

GERB Genel Başkanı Boyko Borisov, HÖH dışındaki partilerden de koalisyon için destek istediklerini ancak ülkenin muhtemelen yeniden erken genel seçime gideceğini söylemişti.

Güven oylamasında en az 121 oy alması gerekiyor. GERB ile HÖH'ün toplam 114 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partiler böyle bir hükümeti desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

Bulgaristan anayasasına göre, GERB kabinesinin parlamentodan güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev'in mecliste ikinci büyük grup olan HÖH partisine, ardından da üçüncü siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.

Bulgarlar, ülkede süren siyasi istikrarsızlık nedeniyle son 3 yılda 6 kez sandık başına gitmek zorunda kalmıştı. Gözlemciler, 9 Haziran'daki erken genel seçimde katılım oranının yüzde 34 düzeyinde kaldığını anımsatarak olası erken seçimde bu oranın daha düşük olabileceğini belirtiyor.

Başbakan adayı Rosen Jelyazkov'un kabine taslağı için güven oylamasının 3 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan, Kabine, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da GERB partisinin başbakan adayı kabine taslağını sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da GERB partisinin başbakan adayı kabine taslağını sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement