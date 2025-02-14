Bungalov Ev Görenleri Büyülüyor

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Bin 600 rakımdaki bu evi gören bir daha bakıyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği bungalov tipi evi görenler bir daha bakıyor.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine bungalov tipi ev inşa etti. Demirkaya'nın, bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği ve içerisinde antika eşyaların bulunduğu bungalov tipi evi görenler ise bir daha bakıyor.

"Antika eşyalara ilgim var"

70 metrekare genişliğe, her türlü geleneksel eşyaya, gramofon, eski radyolara, gaz lambası, mutfak takımları gibi eşyalara rastlamanın mümkün olduğu küçük bir müzeyi andıran evin güvenli olduğuna vurgu yapan Mehmet Demirkaya, küçük yaşlardan buyana antika eşyalara da ayrı bir ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Doğa ile de iç içe yaşamayı sevdiğini kaydeden Demirkaya, misafir ağırlayabileceklerini de sözlerine ekledi.