Bungalovda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan bungalov tesisi sahibi V.E.B.'nin (43) olay sırasında 10 kişilik grubun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde bir bungalov tesisi sahibinin, inşaat çalışmaları sırasında 4 kişiyi tabancayla vurduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşletme sahibinin 7 Ekim'de gerçekleştirdiği olaydan önce tesisteki inşaatta çalışan M.E.A. ile K.K. arasında tartışma yaşandı. Kavgayı ayırmaya gelen işletme sahibi V.E.B., M.E.A'yı darbederek inşaattan gönderdi. M.E.A. yakınlarına haber verince yaklaşık 10 kişilik grup, ellerinde sopa ve levyelerle tesisin olduğu yere geldi. İşletme sahibi V.E.B. grup tarafından darbedildi. Gruptan H.A. yanındaki tabancayla V.E.B.'ye doğru ateş etti. Yara almayan V.E.B., ruhsatlı silahıyla kendisine saldıranlara ateş etti.

İŞLETME SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kurşunların isabet ettiği H.A. (42), İ.A. (41), E.A. (21) ve E.K. (35) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. hayati tehlikeyi atlatırken, bacaklarından vurulan E.K., E.A. ve İ.A. ise tedavileri sonrası ifade verdi. İfadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, olaydan sonra kaçan V.E.B. İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.