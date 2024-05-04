Antalya\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali\'nde Buray konser verdi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konserde, Başkan Avcıoğlu, sanatçı Buray ile festivale destekte bulunanlara plaket verdi.