Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den CHP İktidarı Vurgusu

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Türkiye önümüzdeki günlerde CHP iktidarı ile tanışacak, istediğimiz sandık erken bir şekilde gelecek" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şunları söyledi:

"Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımızın, partimizin tüm yürütme organlarının iradeli duruşuyla bugün 21'inci Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Birçok dedikoduyu geride bırakmak ve partimizin içinde bulunduğu çok güçlü ama zorlu sürecin üstesinden gelebilmek adına önemli bir kurultayı sonuçlandıracağız. Genel Başkan'ımızın az önceki konuşması, aslında partimizin yapısının ne kadar dinamik ve iktidara yakın olduğunu ve bu iktidarı ne kadar çok istediğini, mevcut siyasi iktidarın da CHP'den ne kadar korktuğunu gösteren bir konuşmaydı. Biz inanıyoruz, Türkiye önümüzdeki günlerde CHP iktidarı ile tanışacak, istediğimiz sandık erken bir şekilde gelecek. Ülkenin hak, hukuk, mücadele arayışı, ardından da ekonomik koşullarının düzeltilerek herkesin refah içerisinde yaşamayı arzu ettiği bir ülkeye kavuşmuş olacağız."

İmamoğlu'nun tutuklanmasına da değinen Ercengiz, "Seçilmişlerin, sadece seçenler yoluyla koltuklarından kaldırılması inancımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bir suç işlenmişse herkes gibi seçilmiş kişilerin de hesap verme zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Ercengiz, "Ortaya çıkanlardan gördüğümüz kadarıyla cezaevinde tutuklu kalmasına neden olmayan bir gerekçeyle Ekrem İmamoğlu'nun tutulmaması gerektiği arzumuzu ifade ettik. Bugün o koltuğun boş bırakılmasının en temel nedeni de onun bugün burada olması arzumuzdur. Ön seçimle belirlenmiş CHP iradesinin ve dayanışma sandıklarının ortaya koyduğu bir iradeyle belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımızın, bugün burada olmasını arzu ederdik" ifadelerini kullandı.