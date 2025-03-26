Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Engelli Bireyler ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, engelli bireyler ve aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Engelsiz yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştıklarını belirten Ercengiz, "Engellilerin de kendilerini rahatça ifade edebildiği, Burdur'un diğer kentlerden farklılaştığı bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Çağdaş ve doğru yönetilen kentlerde engelliler kendilerini yalnız hissetmez. Biz de Burdur'u, engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşayabildiği bir kent haline getirmek istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, engelli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yemeğe, Başkan Ali Orkun Ercengiz'in ve eşi Hülya Ercengiz'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Burdur Kent Konseyi Orhan Akın, Burdur Engelli Koruma ve Yaşatma Derneği Nuri Okkalı, Belediye Meclis Üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

"Başkanımız her zaman yanımızdaydı"

Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, programda yaptığı konuşmada, "Her yıl değerli Belediye Başkanım bizleri bir araya getiriyor. Engelli ve özel ailelerle yapmış olduğu çalışmalara hepimiz şahidiz. Biz ne talep ettiysek o konuda sizlerle alakalı değerli belediye başkanımız her zaman yanımızdaydı. Bu akşam güzel bir aile fotoğrafı oluşturduk. Bizleri bugün buraya davet eden başkanımıza ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız, herkesin ortak kullanım alanlarında kendini rahat ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlamak"

Başkan Ercengiz ise şehri engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşayabildiği kent haline getirmek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Engelsiz bir yaşamı tüm bireyler için mümkün kılmak adına önemli adımlar atıyoruz. Sadece engellilere yönelik değil, yaşlısından gencine, çocuğundan yetişkinine kadar toplumun her kesimine hitap eden düzenlemeler yapıyoruz. Bu doğrultuda, herkesin kendini özgür ve eşit hissettiği bir kent inşa etmekte kararlıyız. Burdur ölçeğinde bu konulara yeni yeni eğilmeye başlasak da hem çalışma arkadaşlarımızın özverili çabalarıyla hem de bize destek olan tüm kişi ve kurumlarla birlikte önemli bir yol kat ediyoruz. Burdur'da yaşamayan ancak kentimize hizmet sunulabilmesi için katkıda bulunan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Burdur Belediyesi olarak, her alanda fark yaratmak istiyoruz. Engellilerin de kendilerini rahatça ifade edebildiği, Burdur'un diğer kentlerden farklılaştığı bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Çağdaş ve doğru yönetilen kentlerde engelliler kendilerini yalnız hissetmez. Biz de Burdur'u, engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşayabildiği bir kent haline getirmek istiyoruz. Belediye olarak amacımız, herkesin ortak kullanım alanlarında kendini rahat ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlamak.

"Rakip olarak görmek yerine, en büyük destekçisi olmayı hedefliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde bir rehabilitasyon merkezi açtık. Amacımız Burdur halkına hizmet etmek. Ben, Burdur Belediye Başkanı olarak, bu alanda rekabet değil, hizmet anlayışını benimsiyoruz. Engelli dostlarımız için milyonlarca lira harcanarak yapılan bu tesisin yaşaması, buraya gelen bireylerin mutlu ve sağlıklı bir şekilde ayrılması bizim için her şeyden önemli. Hiçbir engelli dostumuzu müşteri olarak görmüyor, onlarla empati kurarak hareket ediyoruz. Onların sorunlarını dinleyip, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Her yıl iki kez düzenlenen engelliler gününde bir araya gelerek, birkaç saat de olsa birlikte vakit geçiriyoruz. 4 Aralık'ta gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve öğrencileriyle bir araya geldik. Önceki yıllara kıyasla bu alanda ciddi bir doluluk yaşandı ve ilginin artması bizi mutlu etti. Burdur Belediyesi olarak engellilere yönelik hizmetleri rakip olarak görmek yerine, en büyük destekçisi olmayı hedefliyoruz. Eğer bu alanda hizmet veren bir merkez varsa, biz de ek olarak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz.

"Amacımız, kamu kurumlarında çalışma fırsatı bulamayan bireyler için istihdam yaratmak"

Devletin sağladığı hizmetin üzerine, belediye olarak 4 saat daha ücretsiz destek sunarak engelli bireylerin faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Ancak, engelli bireyleri sadece maddi kazanç sağlamak için bir araç olarak gören anlayışa asla izin vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Engellilere yönelik hizmetlerin ayakta kalabilmesi için burada çalışan arkadaşlarımızın da istihdam edilmesi gerektiğini biliyoruz. Amacımız, kamu kurumlarında çalışma fırsatı bulamayan bireyler için de istihdam yaratmak. Ancak, bu hizmetlerin amacından sapmasına asla izin vermeyeceğiz. Eğer engelli bireyler, farklı yönlendirmelerle yemeklerimizden ve etkinliklerimizden uzak tutulmaya çalışılırsa, belediye olarak gereğini yapacağız. Burdur'u engelsiz bir kent haline getirme yolunda attığımız her adımda, tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep birlikte daha engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla, İyi bayramlar dilerim."