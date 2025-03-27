Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Personeliyle Bayramlaştı

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Ercengiz, "Sizler için harcayabileceğimiz kaynağın tamamını kullanıyoruz. Bundan asla şikayetçi değiliz. Bizim için önemli olan, bir projemizin eksik olabilmesi değil, çalışan 949 personelimizin ve ailelerinin refah içinde olmasıdır. En büyük idealimiz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Halı Sarayı Hizmet Binası ve Sultandere Hizmet Kampüsü'nde gerçekleşen bayramlaşmaya Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yanı sıra, Başkan Yardımcıları Mustafa Bozkurt, Hülya Eraslan, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"Sizlerin elinizden geleni yaptığını biliyor ve bizler de gece gündüz demeden bu kuruma zarar gelmemesi, burada çalışan hiçbir arkadaşımızın sıkıntı yaşamaması için çalışıyoruz. Bu yüzden gönlümüz rahat. Üç aylık bir Sayıştay denetiminden geçtik. Bu süreçte yaptığımız tüm ihaleler, alışverişler, yatırımlar ve harcamalar detaylı bir şekilde incelendi. Şükürler olsun ki bizim açımızdan herhangi bir sorun bulunmadı. Çünkü yapılan iş, harcanan ve gelen paralar ortada. Bu nedenle gönlümüz rahat, sizler de içinizi ferah tutabilirsiniz. Yaptığımız işten eminiz. En büyük arzumuz, ülkemizin her zaman olduğu gibi huzurlu, çağdaş ve yaşanabilir bir yer olması; gelir dağılımının adaletli sağlanması ve asgari ücretin vatandaşlarımızın geçimini sağlayabilecek düzeye ulaşmasıdır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve süreci sizlerle paylaşmak istiyoruz. Toplam bütçemizden harcadığımız personel giderimizin yüzde 40'a yaklaştığını söyleyebilirim. Zaten yasal olarak maksimum yüzde 40 harcayabiliyoruz. Yani, sizler için harcayabileceğimiz kaynağın tamamını kullanıyoruz. Bundan asla şikayetçi değiliz. Bizim için önemli olan, bir projemizin eksik olabilmesi değil, çalışan 949 personelimizin ve ailelerinin refah içinde olmasıdır. En büyük idealimiz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Önümüzde 9 günlük bir tatil var. Bu uzun tatil dinlenmek için iyi bir fırsat. Çünkü yaz aylarında daha yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor. Alan genişledi, işler arttı ve hep birlikte daha çok çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Evdeki büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Seyahat edecek arkadaşlarımızın dikkatli olmalarını, sağ salim gidip gelmelerini diliyoruz. Pazartesi günü, zorunlu olarak çalışan arkadaşlarımız dışında, bu tatili en iyi şekilde değerlendirmiş, enerjisini toplamış, formunu korumuş olarak sizleri bekliyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun! "