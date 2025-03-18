Ercengiz, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftar Yaptı - Son Dakika
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Ercengiz, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftar Yaptı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ramazan ayı dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Ercengiz, "Bugün burada bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize, bizlerle olamasa da gönlü burada olan kıymetli gazilerimize ve kahraman şehitlerimizin yakınlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

18.03.2025 09:27  Güncelleme: 09:55
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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ramazan ayı dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Ercengiz, "Bugün burada bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize, bizlerle olamasa da gönlü burada olan kıymetli gazilerimize ve kahraman şehitlerimizin yakınlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Susamlık Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz'in yanı sıra CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Jandarma Albay Cengiz Yanık, Baro Başkanı Meltem Özdemir, CHP İl İlçe Başkanı, Burdur Belediyesi Başkan Yardımcıları, Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve şehit ve gazi yakınları katıldı.

Ercengiz, şunları söyledi:

"11 yıldır sizlerin güveniyle bu görevi yürütüyor, belediyecilik adına pek çok hizmeti hayata geçiriyoruz. Ancak bizim için en anlamlı günler, sizlerle bir arada olduğumuz özel günlerdir. Son dönemde Ramazan ayına denk gelmesi, hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemize hem de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ni hep birlikte anmamıza vesile oluyor. Hepinizin bildiği gibi, 1915 yılında tüm emperyalist güçlere, yedi düvele karşı eşsiz bir zafer kazanan ecdadımız, 'batmaz' denilen Queen Elizabeth gemisini batırarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu aziz millet, vatan topraklarında hiçbir zaman operasyon yaptırmamış, bundan sonra da yaptırmayacaktır. Bizler var olduğumuz sürece, Anadolu toprakları bizlerin vatanı olmaya devam edecektir. Yeter ki biz birbirimize düşman olmayalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Terör konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyor ve her türlü terör eylemine karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbir annenin gözyaşı dökmesine, hiçbir evladın yitirilmesine gönlümüz razı olmaz. Bu ülkenin her bir yurttaşına yetecek kadar kaynak, besleyecek kadar toprak ve huzur vardır. Önemli olan, bu huzuru korumak ve yaşatmaktır.

"Eksikliklerimizi gidermeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz"

Bugüne kadar yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde, sizlerin bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirmeye özen gösterdik. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Ancak sizlerden gelen her geri bildirimi dikkate alarak, eksikliklerimizi gidermeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Bugün burada bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize, bizlerle olamasa da gönlü burada olan kıymetli gazilerimize ve kahraman şehitlerimizin yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden ramazan bayramınızı kutluyor, başta kahraman mehmetçiğimiz olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ercengiz, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftar Yaptı - Son Dakika

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