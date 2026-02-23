Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Kyk Yurtlarının Konumuna İlişkin Açıklama: "Belediyemizin Görüşünün Alınmasını Arzu Ederdik"

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkan Ali Orkun Ercengiz, kentte yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt binalarına ilişkin açıklamasında, "Şehrimize yapılacak kamu yatırımlarında belediyemizin görüşünün alınmasını arzu ederdik. Ancak bugüne kadar bu konuda ortak bir zeminde buluşamadığımızı üzülerek ifade ediyor; belediyemizin yetki alanına giren konularda yapılan 'ortak akıl' çağrılarını da bu çerçevede samimi bulmadığımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ercengiz, Burdur'da yapılması planlanan KYK yurtlarının konumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ercengiz açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan bilgiler doğrultusunda, ilimize yapılması planlanan yeni Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt binalarının şehir merkezinde mi yoksa İstiklal Yerleşkesi'nde mi inşa edileceği konusunda kamuoyunda bir belirsizlik oluştuğu görülmektedir."

Öncelikle ifade etmek isteriz ki öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm üretecek her türlü yatırımın destekçisiyiz. Ancak şehir merkezinde planlanan tıp fakültesi ile mevcut diş hekimliği fakültesi dikkate alındığında, öğrenci hareketliliğinin ters yönde yoğunlaştırılmasının doğru bir planlama olmayacağı kanaatindeyiz.

Üniversitenin şehir merkezindeki yapılanmasının artacağı öngörülürken, yeni yurt yatırımlarının da bu gerçeklik gözetilerek planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yurtların şehir merkezinde konumlandırılması; şehir trafiğinin daha dengeli yönetilmesine, öğrencilerimizin yaşam konforunun artmasına, ulaşım maliyetlerinin azalmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bizler her zaman üniversitenin şehirden kopuk bir yapı içerisinde olmaması gerektiğini savunduk. Burdur'un sınırlı kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması adına tüm yatırımların uzun vadeli ve bütüncül bir planlama anlayışıyla hayata geçirilmesinden yanayız. Bu mesele yalnızca bugünü değil, önümüzdeki onlarca yılı ilgilendirmektedir. Bu tür konuların tartışma zemini yerine ortak akıl ve istişare ile ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Şehrimize yapılacak kamu yatırımlarında belediyemizin görüşünün alınmasını arzu ederdik. Ancak bugüne kadar bu konuda ortak bir zeminde buluşamadığımızı üzülerek ifade ediyor; belediyemizin yetki alanına giren konularda yapılan 'ortak akıl' çağrılarını da bu çerçevede samimi bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Şehrimizin geleceğini 3–5 yıllık değil, uzun vadeli bir perspektifle planlamak zorundayız."