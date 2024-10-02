Burdur\'da 100. Yıl Konseri

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ANTALYA 3'üncü Piyade Tugay Komutanlığı Bölge Bandosu, Burdur'da 100'üncü yıl konseri verdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kente gelen Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanlığı Bölge Bandosu, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Yarbay Mustafa Tunçbilek yönetimindeki milli marşları seslendiren bandonun konserini Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile söylenen şarkılara eşlik etti.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,