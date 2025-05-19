Burdur\'da 19 Mayıs coşkusu

BURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören daha sonra Merkez Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Baro Başkanı Meltem Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya yaptığı konuşmada, "Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği gündür 19 Mayıs 1919. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu savaş sadece silahla değil yürekle, sevgiyle, umutla verilen bir savaştır. Bu savaş sadece muharebe alanlarında değil aydınlık yarınların demokrasi ve Cumhuriyetin eşitlik ve hürriyetin barış ve huzurun teminatı olan savaştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajlarının okunmasının ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu tören, geleneksel okçuluk, jimnastik, tekvando, judo ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,