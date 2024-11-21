Burdur\'da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, kent genelinde cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, kentimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Burdur Belediyesi, kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ekiplerimiz, Bahçelievler Mahallesi Ofis Caddesi'nde ve Şeker İşçi Evleri'nde asfaltlama çalışmalarının daha sağlam, uzun ömürlü ve kaliteli olması için hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Amacımız, yollarımızı en iyi şekilde hazırlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamaktır. Bütün mahallelerimizde olduğu gibi burada da kalıcı çözümler üretebilmek adına ekiplerimiz tüm gücüyle sahada çalışıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, kentimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ediyor, çalışmalarımız tamamlandığında yollarımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.