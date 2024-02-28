Burdur'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
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Burdur'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Burdur\'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Burdur'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Gökçebağ köyünde çiçeklenen ağaçlar güzel bir görüntü oluştururken, köylüler de şaşırdı. Normalde nisan ayında çiçek açan badem ağaçlarının erken çiçek açması, geçen yıl olduğu gibi soğuktan etkilenme riskini beraberinde getiriyor.

28.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Burdur'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

Bahardan önce çiçeklenen ağaçları gören köylüler de şaşırdı.

Köyde yaşayan Zübeyde Yiğit, AA muhabirine, normalde bademlerin nisan ayı civarında çiçek açtığını söyledi.

Geçen yıl da ağaçların erken çiçeklendiğini ve soğuktan etkilendiğini dile getiren Yiğit, "Şimdi kar yağsa bademlerin çiçekleri soğuktan etkilenir. İnşallah bundan sonra soğuk olmaz da bu yıl badem yeriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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