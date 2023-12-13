Burdur\'da çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuttu

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BURDUR'da bir apartta çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Dün akşam üzeri Burdur merkez Burç Mahallesi'nde çok sayıda apart dairenin bulunduğu bir binanın çatı katından duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri dumanın beşinci kattaki bir dairede elektrikli ısıtıcının yanında bulunan çamaşır sepetindeki kıyafetlerin tutuşması sonucu çıktığını tespit etti. Müdahale edilerek söndürülen çamaşır sepeti bina dışına çıkarıldıktan sonra ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. (DHA)