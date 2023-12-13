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Burdur'da çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Burdur'da çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuttu

Burdur'da bir apartta çamaşır sepetinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının elektrikli ısıtıcının yanında bulunan çamaşır sepetindeki kıyafetlerin tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

13.12.2023 - 15:39,
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BURDUR'da bir apartta çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Dün akşam üzeri Burdur merkez Burç Mahallesi'nde çok sayıda apart dairenin bulunduğu bir binanın çatı katından duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri dumanın beşinci kattaki bir dairede elektrikli ısıtıcının yanında bulunan çamaşır sepetindeki kıyafetlerin tutuşması sonucu çıktığını tespit etti. Müdahale edilerek söndürülen çamaşır sepeti bina dışına çıkarıldıktan sonra ekipler herhangi bir olumsuzluk olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. (DHA)

Burdur\'da çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuttu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur'da çamaşır sepetinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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