 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da cami malzeme deposunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da cami malzeme deposunda yangın çıktı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan bir caminin malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle caminin içine sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda malzeme deposunda hasar meydana geldi.

Burdur\'da cami malzeme deposunda yangın çıktı
23.12.2023 - 17:25,
Abone Ol

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kağılcık köyündeki caminin malzeme deposunda dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karamanlı, Tefenni ve Kemer belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, caminin iç kısmına sıçramadan söndürüldü.

Kalorifer kazanın bulunduğu depoda, ilk belirlemelere göre bacadan çıktığı belirtilen yangın sonucu hasar oluştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karamanlı, İtfaiye, Burdur, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da cami malzeme deposunda yangın çıktı - Son Dakika


18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Son Dakika
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da cami malzeme deposunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement