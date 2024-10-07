Burdur'da Ceviz Üretimi 30 Yılda Yüzde 833 Arttı - Son Dakika
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Burdur'da Ceviz Üretimi 30 Yılda Yüzde 833 Arttı

Burdur\'da Ceviz Üretimi 30 Yılda Yüzde 833 Arttı

Burdur'da ceviz ağacı sayısı 30 yılda 28 binden 849 bine çıkarken, üretim 10 bin tona ulaştı.

07.10.2024 13:30
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BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentte ceviz üretiminin 30 yılda yüzde 833 arttığını söyledi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentteki ceviz üretimiyle ilgili bilgi verdi. Burdur'un üretim kenti olduğunu ve tarımsal üretim konusunda oldukça iddialı olduğunu belirten Gündüzalp, coğrafi işaret belgesi alınan ceviz ezmesi ve haşhaş helvasının hammaddelerinin yeterli miktarda üretilip üretilmediğiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Gündüzalp, "Burdur Ticaret Borsası olarak şehrimizin coğrafi işaret tescil belgeli Burdur ceviz ezmesinin hammaddesi olan ve rekoltesi son dönemde önemli bir artış gösteren ceviz verilerini incelediğimizde, Burdur'da 1993 yılında 28 bin 905 olan ceviz ağacı sayımız 30 yıl sonunda 2023'te 849 bin 760'a çıktı. Buna bağlı olarak ceviz üretim rekoltemizde ciddi bir artış var. Başlangıçlarda 1200- 1300 ton olan ceviz üretimimiz bu günlerde 10 bin tona ulaştı. TÜİK verilerine göre Burdur, Türkiye'de ceviz üretiminde 12'nci sırada. Bir ceviz ağacının ortalama 5- 10 yıl arasında ürün verdiğini düşünürsek son dikilen ceviz ağaçları ile birlikte Türkiye'de ceviz üretiminde lider kentlerden birisi olmaya adayız" dedi.

Kentte iklimsel şartlara daha uygun olduğu için yoğun olarak Chandler, Howard, Fernor ve Franquette cinsi cevizler tercih edildiğini anlatan Gündüzalp, şunları söyledi:

"Bunların bir kısmı sofralık bir kısmı da sanayi de kullanılıyor. Bölgelerde coğrafi işaretli ürünleri artırıp, bunların tanıtımını Türkiye ve dünyaya yaptığımızda bu ürünlerin satışını artırarak, hem katma değerli ürün haline getiriyoruz hem de buna bağlı olarak ürettiğimiz hammaddenin üretiminde artış sağlıyoruz. Bu da tarımsal üretimin ülkenin gelişiminde mihenk taşı olduğunu ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreçte de cevizde olduğu gibi diğer ürünlerde de son yıllardaki durumumuzu ortaya koyuyoruz. Bundan sonraki aşamada neler yapılabilir, bu ürünler katma değerli ürünlere nasıl dönüştürülür bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda da gerek tarım teşkilatının gerek diğer STK'ların iş birliği yaparak Burdur'u bulunduğu konumdan daha iyi konuma getirmek de Burdur Ticaret Borsası olarak en büyük hedefimiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Ceviz Üretimi 30 Yılda Yüzde 833 Arttı - Son Dakika

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