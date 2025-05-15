Burdur'da Diyaliz Hizmetlerinde Kriz - Son Dakika
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Burdur'da Diyaliz Hizmetlerinde Kriz

Burdur\'da Diyaliz Hizmetlerinde Kriz

CHP Milletvekili Akbulut, diyaliz bölümünün açılmadığını ve hastaların başka illere sevk edildiğini belirtti.

15.05.2025 17:14
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(ANKARA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi sonrasında yaşamını yitiren hastalara ilişkin olayın ardından diyaliz bölümünün hala faaliyete başlamadığını, ildeki diyaliz hastalarının acil durumda başka yerlere sevk edildiğini belirterek, "Merkezdeki birçok diyaliz hastamızı kaybetmeye başladık. Bununla alakalı da artık savcılıktan bir an önce karar mı çıkacak ne çıkacaksa çıksın diğer ünitemiz de hizmete girsin istiyoruz. Burdurlu hemşehirlillerimizin sağlık anlamındaki seslerine ses olmaya devam edeceğiz ama şunu unutmayın ki er ya da geç Burdur'a birden fazla sağlık kuruluşunu, sağlık hizmetini kazandıracağız" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, eski Burdur Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, hastanenin taşınmasının ardından bölgede yaşanan ekonomik durgunluğu ve sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri dile getirdi.

Akbulut, Burdurluların her fırsatta, "Çevre illerde neden yeteri kadar sağlık hizmetleri varken Burdur'da yok, niye Burdur'da bir eğitim araştırma hastanesi yok, niye tıp fakültesi yok" dediklerini aktardı.

Eski hastanenin yanında eski polikliniklerin olduğu bölümlerin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını belirten Akbulut, eski hastane camlı bölümünün en azından acil servis olarak hizmet vereceğinin söylendiğini kaydetti. İzzet Akbulut, şöyle devam etti:

"Zannedersem Çevre ve Şehircilik'ten hala bir rapor gelmediği için, biz depreme dayanıklı olduğu görüşündeyiz, bundan sonra en azından acil servis olarak hizmet vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Düşünüyoruz bir zamanlar iğne atsanız yere düşmeyecek bu bölge gördüğünüz üzere çok az insanın geçtiği, çok az sayıda arabanın geçtiği bir bölge haline geldi. Hal böyle olunca da çevredeki esnafımızda bu konudan çok muzdaripler. Eczanelerimiz, kuaför salonu, büfe, optikçimiz birçok sektörde esnafımız var ve haliyle hastanenin buradan gitmesinden dolayı çok muzdaripler.

Bir diyaliz olayıyla, skandalıyla karşı karşıya gelmişti Burdurlu hemşehirlilerimiz, bugün itibarıyla baktığımız zaman diyaliz bölümünün hala başlamadığı ve ilimizdeki diyaliz hastalarının da acil durumda başka illere sevk edilmesi ya da Bucak İlçesine sevk edilmesinden kaynaklı, merkezdeki birçok diyaliz hastamızı kaybetmeye başladık. Bununla alakalı da artık savcılıktan bir an önce karar mı çıkacak ne çıkacaksa çıksın, diğer ünitemiz de hizmete girsin istiyoruz. Burdurlu hemşehirlillerimizin sağlık anlamındaki seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Ama şunu unutmayın ki er ya da geç Burdur'a birden fazla sağlık kuruluşunu, sağlık hizmetini kazandıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Diyaliz Hizmetlerinde Kriz - Son Dakika

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