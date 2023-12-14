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Burdur'da Hatıra Ormanı'na Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Burdur'da Hatıra Ormanı'na Fidan Dikimi Etkinliği

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Vali Türker Öksüz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Burdur oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Yaklaşık 1000 çam fidanının dikildiği etkinlikte, Vali Öksüz ağaç dikme faaliyetlerini seferberlik ruhuyla devam ettireceklerini ifade etti.

Burdur\'da Hatıra Ormanı\'na Fidan Dikimi Etkinliği
14.12.2023 - 17:27,
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BURDUR'da Valilik Hatıra Ormanı'na fidan dikim etkinliğine katılan Vali Türker Öksüz, "Amacımız daha yeşil, daha yaşanabilir bir Burdur oluşturmak" dedi.

Burdur Valiliği tarafından Büğdüz yolundaki 5 dönüm alanda oluşturulan Hatıra Ormanı'na yaklaşık 1000 çam fidanı katılımcılar tarafından dikildi. Etkinliğe katılan Vali Türker Öksüz, "Amacımız daha yeşil, daha yaşanabilir bir Burdur oluşturmak. Bunun için elimizden geldiğince hem çevreyi korumak, hem erozyon kontrolünü sağlamak hem de bulunduğumuz bölgede yeşil miktarını artırmak için hatıra ormanı oluşturmayı düşündük. Hepimiz bu istek ve heyecanla ağaçlarımızı diktik" dedi.Milli Ağaçlandırma Günü'nde de yaklaşık 16 bin civarında fidan dikildiğini hatırlatan Vali Öksüz, "Bugün burada 1000 adet daha fidan dikimini gerçekleştirdik. 2023 yılında toplam 22 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bizim ülke ve şehir olarak daha yeşil bir çevreye, daha korunabilir, daha koruma kullanma dengesi oluşmuş bir çevreye elbette ihtiyacımız var. Onun için bu ağaç dikme faaliyetlerimizi bir seferberlik ruhuyla devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonra da üniversitemizle böyle bir faaliyet gerçekleştirmek istiyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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