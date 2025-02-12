Burdur'da Kardeş Cinayeti Davası Başladı

Güncel

Burdur'da çobanlık yapan ağabeylerini kulübede öldürdükleri iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan biri tutuklu 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet K. (36), tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K. (27), sanık avukatları ve maktulün anne ve babası katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet K. savunmasında, cinayeti işlediğini itiraf ederek olaydan bir hafta önce maktul ağabeyinin kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, olay günü de aynı girişimi tekrar ettiğini söyledi.

Bunu ağabeyinin kendisini öldürmesinden korktuğu için kimseye anlatmadığını belirten Ahmet K, "Daha sonra ağabeyim uyumak için yatağına uzandı, duvarda bulunan av tüfeğini alarak önce kendimi öldürmek istedim ancak bir anda bana doğru dönünce kendimi kaybedip ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Doğan K. de olay olduğunda kulübede bulunmadığını, kereste fabrikasında çalışmaya gittiğini ifade etti.

Tutuksuz sanık Ferhat K. de maktulün kendisine yönelik cinsel saldırı girişimi olmadığını vurgulayarak, olay günü kulübede bulunmadığını, ağabeyinin öldüğünü sanık Ahmet K'nin telefon etmesiyle öğrendiğini anlattı.

Baba Ahmet K. de maktul ve sanıkların oğulları olduğunu dile getirerek, "Aralarında herhangi bir husumet yoktu. Olaydan önce oğullarımın arasında miras konusu da geçmedi. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Sanık avukatları da meşru müdafaa ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek tutuklu müvekkilin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi erteledi.

Olay

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. (44) kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet K. ile kardeşleri Ahmet K, Ferhat K. ve Doğan K. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet K. tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, üç kardeş hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmiş, maktul Cihan K'nin babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.