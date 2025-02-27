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Burdur'da Katil Ceza Aldı

Yaşlı çifti hedef alan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27.02.2025 19:16
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Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanık "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" suçlarından da toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ayhan Ulu, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ulu, son savunmasında, kimseyi öldürmek istemediğini belirterek, "Herhangi bir yağma kastım da yoktu, takdir mahkemenindir." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayhan Ulu'nun Bayram Sertcan'a karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Zehra Sertcan'a karşı "kasten yaralama" suçundan 17 yıl ve "nitelikli yağma" suçundan ise 13 yıl hapis cezasına karar verdi.

Bayram ve Zehra Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararından memnun olduklarını söyledi.

Adaletin yerini bulduğunu belirten Özçoban, "Sanık en ağır şekilde cezalandırıldı. Olayın çözülmesinde emekleri geçen herkese, özellikle katili bulmak için gece gündüz çalışan emniyet ekiplerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Olay

Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, 30 Ekim 2023'te sabah eve geldiğinde Bayram Sertcan'ı (76) üzerine halı örtülü, Zehra Sertcan'ı (68) ise yanında oturur halde yaralı bulmuştu. Eve gelen sağlık ekibi Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, olayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Ulu (42) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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