Burdur'da dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak'taki evde yalnız yaşayan Halil Özel'den (61) dört gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince, kapısı açılarak girilen evde, Özel hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Kayıp Halil Özel Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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